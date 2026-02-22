◆米女子プロゴルフツアー ホンダＬＰＧＡ 最終日（２２日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は２位に終わった。首位と３打差の３位で出て２イーグル、２バーディー、ホギ―なしの６６で猛追。通算２３アンダーと伸ばしたが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で敗れた。

岩井千は１、２番で連続バーディー発進し、７番、１０番で２度のイーグルを奪うなど猛チャージ。だが、終盤にスコアを伸ばせず、地元タイの大声援を受けるティティクルに競り負けた。米ツアー本格参戦１年目の昨年５月に初優勝を飾ったリビエラマヤ・オープン以来、９か月ぶりのツアー２勝目はならず。ホールアウト後に悔し涙を流した。

◆岩井千に聞く

―最終日を振り返って。

「今日は悪くないプレーだった。それ以上にジーノがいいプレーしてたので、素晴らしいなと思う」

―３打差３位から２連続バーディー発進した。

「今日も自分のペースで周りを気にせずにプレーすれば大丈夫だ、と自分に言い聞かせながらプレーできた」

―７番のイーグルでガッツポーズを見せた。

「イーグルが必要になってくるシチュエーションがけっこうあったので、ここで来い…と思いながら打ったら、まさか入ってくれて良かった」

―自身の順位を把握しながらプレーしたか。

「常に（リーダー）ボードを見ながらプレーしてた。なかなかうまくいかないのがゴルフだなと改めて思った」

―ボギーなしで流れを作った。

「けっこうシビアなパーパットを沈めてしのいではいたけど、１５番のバーディーパットを外してしまったのが、今回のキーだったなと反省してます」

―落ち着いてプレーしていた。

「今週、こんなにいいプレーできると思ってなかった。まずは上位で戦えたことは自信になった。気持ちの持ち方も学べて、大人になった気がした。きっと今後につながると思う」

―待ち時間に歌っていた。

「ずっと歌いながら今日はやっていた。ゴルフ以外のことも考えるようにしてた。鼻歌を歌いながら、自分の世界観を作ってた」

―４日間でバーディーを量産した。

「全体を通して、去年の自分より成長してると思う」

―次週に向けて。

「来週も自分のペースで、また日本の皆さんにいいプレーをお届けできるように頑張ります」

◆岩井 千怜（いわい・ちさと）２００２年７月５日、埼玉・比企郡出身。２３歳。埼玉栄高卒業後、武蔵丘短大在学中の２１年６月、プロテストに一発合格。２２年にツアー史上３人目の初優勝から２週連続Ｖ。２５年３月の国内開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで通算８勝目。昨季から双子の姉・明愛とともに米ツアー本格参戦。同５月のリビエラマヤ・オープンで初優勝。１６２センチ。家族は両親と姉、弟。