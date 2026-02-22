「ルーキーシリーズ第３戦 スカパー！・ＪＬＣ杯」（２２日、尼崎）

断然の人気を集めた１号艇の田中駿兵（２３）＝徳島・Ａ１・１３１期＝がインから逃げ切って勝利。通算２回目、尼崎では初となる優勝をルーキーシリーズ２度目の制覇で飾った。２着には若林義人（静岡）、３着はデビュー初優出の谷口丞（滋賀）が続いて、３連単は２４５０円（９番人気）での決着となった。

将来を担う期待の若手による一戦は２６年トップルーキーのひとり、田中が制した。コンマ１２の快Ｓから１Ｍを先マイするとトップ級の直線足を生かして後続艇をアッという間に置き去りに。昨年１２月の住之江以来となるＶゴールを駆け抜けた。

２号艇の西岡蒼志（香川）が立ち遅れ、ダッシュ勢がコンマ０台の猛襲も「自分のＳがばっちり行けたし、ターンも踏み込んで大丈夫でした」と笑顔で激戦を振り返った。

今節はトップルーキー７人、各地フレッシュルーキーは８人、養成所チャンプ２人が顔をそろえたが「みんな強くなってきているので負けないように頑張っている」とライバル心を燃やし「勝率７点以上、優勝は５回以上」と目標を口にする。

言葉通り来期適用勝率は７点超と自身最高をマーク。成長著しい鳴門が生んだトップルーキーの走りから今後も目が離せない。