この絵文字が表す配信番組は？ひとりの王子をめぐるオンナの闘い...！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す配信番組は？
意外と難しいこのクイズ。
「🌹🤵💍👠⚔️」が表すテレビ番組は一体なんでしょうか？
ヒントは、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「バチェラー・ジャパン」でした！
バラや指輪などの絵文字から、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シリーズであることがわかります。
ひとりの独身男性のパートナーの座をめぐって、さまざまなバックグラウンドをもつ女性たちが競いあう番組。
現在までに6つのシーズンが配信されています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部