この絵文字が表す配信番組は？ひとりの王子をめぐるオンナの闘い...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す配信番組は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🌹🤵💍👠⚔️」が表すテレビ番組は一体なんでしょうか？ ヒントは、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「バチェラー・ジャパン」でした！ バラや指輪などの絵文字から、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シリーズであることがわかります。 ひとりの独身男性のパートナーの座をめぐって、さまざまなバックグラウンドをもつ女性たちが競いあう番組。 現在までに6つのシーズンが配信されています。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部