この絵文字が表す配信番組は？ひとりの王子をめぐるオンナの闘い...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す配信番組は？

意外と難しいこのクイズ。

「🌹🤵💍👠⚔️」が表すテレビ番組は一体なんでしょうか？

ヒントは、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「バチェラー・ジャパン」でした！

バラや指輪などの絵文字から、Amazon Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シリーズであることがわかります。

ひとりの独身男性のパートナーの座をめぐって、さまざまなバックグラウンドをもつ女性たちが競いあう番組。

現在までに6つのシーズンが配信されています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部