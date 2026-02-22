高石あかり「ばけばけ」共演者から貰った直筆表彰状公開「愛が伝わる」「感動しました」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が21日放送のNHK総合「土スタ」（毎週土曜午後1時50分〜）に出演。自身が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の共演者からサプライズでプレゼントを受け取る場面があった。
この日の放送は「朝ドラばけばけ・島根にセンキョー！大感謝スペシャル」と題し、島根から公開生放送を実施。撮影の裏話などを語る中で高石演じる松野トキの父・司之介を演じた岡部たかしがサプライズで客席から登場した。
終盤には、岡部が手書きの表彰状を高石に手渡し。高石は笑顔を見せ「え〜！嬉しい！『嫌だわね』『演ず気分だないけん』というのはまったくなかったです！それは松野家が松野家だったからですし、司之介が岡部たかしさんだったからです！本当にありがとうございました！」と表彰状の内容に触れつつ感謝を伝えた。
放送後には、高石が自身のInstagramで表彰状の写真や岡部との2ショットを公開。「岡部さんのサプライズ登場びっくりしました！！！今日の為に表彰状など色々考えてくださったみたいで本当に嬉しかったです！」と喜びをつづり「島根の皆さんのばけばけ愛を直に感じることができて幸せでした。また島根帰ってきます！！センキョー！」とつづった。
この放送を受け、視聴からは「愛が伝わる」「感動しました」「素敵な関係性」と反響が寄せられている。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。（modelpress編集部）
【写真】朝ドラヒロイン、共演者から貰った直筆表彰状
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】