グループAへ好適だった後輪駆動のシエラ

確かに、フォード・シエラはベルギーの工場で量産されたかもしれない。だが、高性能なRSコスワースのパワートレインを開発したのは、英国のレース用エンジンビルダー、コスワースだった。英国代表へ選出して、間違いではないだろう。

シエラ RSコスワースが1985年のスイス・ジュネーブ・モーターショーで発表される前には、MGメトロ・ターボが売られていた。少量生産のスポーツカーメーカー、TVRもターボ仕様をラインナップしていた。とはいえ、いずれも代表格とはいえないと思う。



フォード・シエラ RSコスワース（1986〜1987年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

シエラへコスワース・エンジンが載るきっかけとなったのは、当時のツーリングカーレース、グループAカテゴリーへの参戦が検討されたため。5000台の量産車を提供するという規定へ合致させるうえで、後輪駆動レイアウトを持つシエラは好適だった。

高剛性の3ドアハッチバックに203ps

シエラの発売は1982年で、販売促進にも迫られていた。フォードは既に、シエラの北米仕様、メルクール XR4Tiに2.3Lターボ仕様を擁していたことも、理由になった。ボディシェルは、5ドアではなく、剛性の高い3ドアハッチバックが選ばれている。

エンジンのベースは、鋳鉄ブロックのピントユニットで、16バルブのアルミ製ツインカムヘッドを搭載。グループAの排気量規定、2.0Lへ収めつつ性能を引き上げるのに、ギャレット社製T3ターボの採用は当然の判断だった。



果たして、最高出力は203ps/6000rpm。28.2kg-m/4500rpmの最大トルクを獲得し、ボルグワーナー社製5速MTとビスカスカップリング式LSDが組まれ、0-100km/h加速6.5秒という動力性能を得ている。最高速度は、239km/hに届いた。

レーサーとイメージを共有する巨大ウイング

シャシーへ手を加えたのは、フォードのスペシャル・ビークル・エンジニアリング（SVE）。前がマクファーソンストラット、後ろがセミトレーリングアームのサスペンションは、ダンパーとスプリングが専用品に。ステアリングもクイック化された。

ブレーキは、前が直径283mmのベンチレーテッドディスクと4ポッドキャリパー。新しいデザインの17インチ・アルミホイールで、足元が飾られた。



塗装色はブラック、ダイヤモンド・ホワイト、ムーンストーン・ブルーの3色。テールゲートの巨大なホエールテール・ウイングは、112km/hで20.4kgのダウンフォースを生み出し、フロントやサイドのスカートもグループAレーサーとイメージを共有した。

車内には、レカロシートと小径なステアリングホイールを採用。チルト式サンルーフで、上質感も狙われている。タコメーターの内側には、小さなブースト計があしらわれた。

生まれは40年近く前でも無駄ない姿勢制御

今回の車両は、フォード・マニアのクライヴ・マンズ氏がオーナー。24年前に購入し、現在の走行距離は16万5000km。エンジンはECUが書き換えられ、高性能なインジェクション・システムやステンレス製マフラーなどを組み、最高出力は300psだとか。

キャビンの人間工学は充分考えられており、当時のファミリーカーとして妥当なもの。座面は、少し高いかもしれない。



アクセルペダルを踏み込んでも、加速は想像より穏やか。太いテールパイプから、低い響きが放たれる。右足の加減でウェイストゲートが鳴くが、タービンの悲鳴や吸気の唸りは聞こえない。エアボックスを省いた結果、吸気音が小さいとマンズは説明する。

乗り心地は硬め。反応が正確なパワーステアリングが、丁度良い重みを残している。既に40年近く前のモデルだが、無駄のない姿勢制御でカーブをフラットに抜ける。彼はニュルブルクリンクへ何度か遠征しているらしいが、そうしたい気持ちは理解できる。

2500rpmで勢い付く 酷く楽しいが油断は禁物

2500rpmを過ぎると、ギャレット・ターボが勢い付く。3000rpmからトルクが太くなり、速度上昇が鋭くなる。5000rpmへ達する頃には、リアウイングが役に立ちだす。

カーブへ飛び込めば、機敏な回頭性が気持良い。ボディロールを伴いつつ、中程を過ぎたら、ブーストを高めるべくフライング気味にアクセルオン。オーバーステアを誘い、調整するのは簡単。酷く楽しいが、油断は禁物だろう。



この成功を受け、一層高度なRS 500コスワースが登場。アストン マーティン・ティックフォード社の協力を受け、500台が限定生産されている。そして4ドアのサファイアと、四輪駆動のRS コスワース4ｘ4が、チューニング・シエラの有終の美を飾った。

協力：クライブ・マンズ氏、フォードRSオーナーズクラブ

フォード・シエラ RSコスワース（1986〜1987年／英国仕様）のスペック

英国価格：1万5950ポンド（新車時）／10万ポンド（約2100万円）以下（現在）

生産数：1653台

全長：4460mm

全幅：1730mm

全高：1380mm

最高速度：239km/h

0-97km/h加速：6.5秒

燃費：13.5km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1205kg

パワートレイン：直列4気筒1993cc ターボチャージャー DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：203ps/6000rpm

最大トルク：28.2kg-m/4500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

