深刻な危機を救ったギャレット・ターボ

1976年のサーブは、深刻な危機を迎えていた。主力モデルだった96は発売から16年が経過し、99も9年が過ぎていた。後に人気を掴む、900の登場は1978年。アメリカでは排気ガス規制が強化され、対応は不可避といえた。

しかしスウェーデン南西部、トロルヘッタンに拠点を置く小さなメーカーは、新エンジン開発の予算捻出が難しかった。トライアンフとの共同で、2.0Lエンジンの開発も模索されたが、現実的には簡単な計画ではなかった。



サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

確かな一手を探す中、サーブの技術者が着目したのが、ギャレット社の新しいターボ。オルタネーターと同程度の大きさで、1500rpm程度の低回転域から穏やかにパワーを得られる特性は、スウェーデンの自動車メーカーにピッタリだった。

大きな改良なしでターボに耐えた99のエンジン

ターボエンジンの実用化へ向けて、サーブはラリークロス仕様の96へ試験ユニットを搭載。最高出力は140馬力以上といわれ、複数のイベントを戦っている。

ピストンとバルブ、カムシャフト、オイルクーラー、ラジエター、排気系などは再設計。他方、エンジンブロックも含め、殆どの部品は改良なしでターボの負荷に耐えることが判明したという。その詳細は、記録に残されていないが。



サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

開発を率いた技術者、ペール・ギルブランド氏は、ブースト圧を抑え燃費と馬力を両立させるアイデアを考案。オートマティック・パフォーマンス・コントロール（APC）と呼ばれる、今では一般的なブースト圧の制御システムを導入し、洗練性も高めている。

サーブは、BMWやポルシェなど、性能重視のブランドとは異なる特徴を強みとした。「ターボは、望んだ時にだけ機能します。追い越し時にはモンスター級のパワーを得られますが、より安全に楽しく運転もできるのです」と主張している。

ピクピク動く小さなブースト計の思い出

99 ターボは1978年に発売され、ユーザーの気持ちを強く掴んだ。筆者が子どもだった頃、父へ連れられ、ブラックの99 ターボへ試乗した日曜日を今でも忘れない。

自分が座ったのは後席。助手席には営業マン。父がアクセルペダルを踏み込むたび、小さなブースト計がピクピクと反応した。それ以来、ターボの虜になった。



サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回の99 ターボは、オリジナル度が高い1979年式。クリス・フォックスリー氏は、新車で購入して以来、大切に維持してきたという。ドアはガシンと閉まる。ステアリングホイールを握った筆者は、往年の思い出が一気に蘇った。

フォックスリーも幼い頃からサーブ・ファンで、これまで15台を所有してきたとか。その中で、控えめなスポイラーが載ったこのクーペは、1番のお気に入りだと認める。

その気になればスピード違反も簡単

走行距離は19万kmを過ぎたところ。サーキットも走らせたが、キャンピングトレーラーの牽引にも使っているという。エンジンは最近リビルドされ、ヘッドの加工で予想以上のパワーが開放されたらしい。試験台の上では、215psに届いたそうだ。

だが若干不安定で、今は180psへ落としてある。チューニング後でも、サーブのターボは上品。本来より僅かに牽引力がたくましい印象だが、滑らかに速度が上昇していく。



サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

思い切ってカーブへ飛び込むと、例によってアンダーステア。予想しやすく、安定した挙動も変わらない。走行距離を感じさせないほど、シャシーはしっかりしている。安全性が、何より優先された印象も滲む。

99は、ファミリーカーへターボを普及させた1台といえる。大人4名が快適に座れ、荷室にはスーツケースを載せられ、ディーラーへ車検に出してもヒヤヒヤしない。しかし、その気になればスピード違反も簡単。当時としては、先駆者的な存在だった。

サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様）のスペック

英国価格：7850ポンド（新車時）／2万ポンド（約420万円）以下（現在）

生産数：1820台

全長：4350mm

全幅：1680mm

全高：1450mm

最高速度：197km/h

0-97km/h加速：8.9秒

燃費：7.6km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1234kg

パワートレイン：直列4気筒1985cc ターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：147ps/5000rpm

最大トルク：24.0kg-m/3000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／前輪駆動

この続きは、ターボ！ ブースト！（4）にて。



サーブ 99 ターボ（1977〜1982年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）