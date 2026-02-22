＜Maison de FLEUR＞マイメロディ＆マイスウィートピアノとコラボ！ 2Way仕様の顔型バッグなど展開
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月27日（金）から、サンリオの人気キャラクター“マイメロディ”と“マイスウィートピアノ”とのコラボコレクションを、全国の店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」などで発売する。
【写真】マイスウィートピアノのバッグ＆チャームも！ コラボ商品全4型詳細
■使い心地にもこだわり
今回登場する「Maison de FLEUR × My Melody ＆ My Sweet Piano」は、マイメロディとマイスウィートピアノの愛らしさあふれる魅力を、やさしいピンクカラーのファー素材で表現したバッグとチャーム全4型。
ケープをまとった「ぬいぐるみチャーム」は、ギンガムチェックにチュールを重ねた特別感のあるデザインで、フロントには「Maison de FLEUR」のロゴプレートとリボンで華やかさをプラスしている。
また、フェイスモチーフの「My Melody 2Wayトートバッグ」と「My Sweet Piano 2Wayトートバッグ」も展開。両耳に細いリボンをあしらい、裏地にはチャームとおそろいのギンガムチェック柄を施している。
いずれのバッグも、取り外し可能なショルダーストラップ付き。単品使いはもちろん、チャームと合わせたコーディネートも楽しめる。
