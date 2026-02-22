ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）金、スロープスタイル（ＳＳ）銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、同ＳＳ金の深田茉莉（ヤマゼン）、男子ＢＡ金の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）、同ＢＡ銀の木俣椋真（ヤマゼン）、同ＳＳ銀の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２２日、成田空港着の航空機で帰国。木村は「ビックリした。すごくありがたい」とうれしそうに金メダルを掲げた。

スノボ熱がマックスの日本を、より一層、熱くする。男子３人は２６日に福島・ネコママウンテンで行われるＢＡ全日本選手権に参戦を明言。五輪直後の大会だからこそ、「最上級に仕上がっている。僕たちと一緒に戦えることを楽しんで欲しい」と木俣は日本一へ自信。長谷川も「日本は世界レベル。Ｗ杯に等しいような大会になるんじゃないかな」と宣言した。

女子２人は出場しないが、当日は会場に訪れてファンと交流するなど大会を盛り上げる。村瀬は「いろんなことができたらいいなって思っています。本当にたくさんの方に来て欲しいですし、スノーボードの魅力を私たちも伝えていきたい。一緒に楽しんでもらいたい」と笑顔で話した。

オリンピアンの活動で、スノボ界はまだまだ盛り上がっていきそうだ。