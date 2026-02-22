◆オープン戦 ＤｅＮＡ２―２楽天（２２日・宜野湾）

１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が、実戦初登板で２回３安打２失点。広島に所属していた２０１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、３７９１日ぶりだったＮＰＢの試合で、様々な“ＮＰＢあるある”を思い出しながら、２４球を投げ込んだ。

まずは応援歌が流れる球場の雰囲気に「懐かしいな」。１回裏のマウンドに向かう際には球審に「（投球練習は）何球でしたっけ？」。そして、いざ投げてみると、踏み出す左足部分の土の高さ（傾斜）に違和感が。「１２球団の（本拠地）球場以外ではあり得ること。頭に入れなきゃいけませんね」と、忘れていた地方球場の洗礼も浴びた。

一方で、ＮＰＢ独自の習慣となっているイニング間のキャッチボールは行わなず。「寒かったり、攻撃が長くなったらやるかもしれない」としながらも、メジャー式を継続。初回の投球練習前、プレートに右手を当てるルーチンも変えなかった。

対戦を楽しみにしていた筒香は欠場で、若手主体のＤｅＮＡ打線。４番の小田がドラ１ルーキーなのも知らなかったという。「打者の特長が分からないから、（勝負よりも）投げたい球を選んだ」と、２４球のうち直球は８球で、変化球主体の投球。カーブ、スライダー、チェンジアップなど「全球種を投げることができた」と手応えを強調した。

２回に四球と３連打で２点を失ったが、「詰まらせたり、ゴロを打たせることができた」と上々の内容。「まだピンチでギアを上げるとか、そういうところに行ってない。試合勘みたいなのを取り戻していきたい」と、シーズン本番へ向けての課題をあげた。