◇２０２６静岡県Ｊ４クラブ強化トレーニングマッチ 清水３―１磐田（２２日・ＩＡＩスタジアム日本平）

静岡県Ｊリーグ３クラブの強化を目的とした総当たりのホーム＆アウェー方式による「２０２６静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ」が開幕。２２日はアイスタでＪ１清水とＪ２磐田が対戦、３―１で清水が勝利を収めた。

前半２分、Ｕ―２３日本代表のＭＦ嶋本悠大（１９）がＤＦ北爪健吾（３３）の右クロスに合わせ、先制ゴール。「数字にこだわっている。自分の点でチームを勝たせられてよかった」。右インサイドハーフで出場し、自陣と敵陣を行き来する運動量の多い展開の中、得点だけでなく、走力を発揮して存在感を示した。

代表活動のため合流は遅れたが、特別大会の全３試合はベンチ入り。出場機会をうかがう中でのアピールとなった。現在、同ポジションはＭＦ小塚和季（３１）が務めるが、セカンドボール対応の動きを目で盗み、「超えられるようにしたい」と力を込める。

左インサイドハーフを務めるＦＷ千葉寛汰（２２）も小塚同様に存在感を示している。「自分もやらなきゃいけないと思える。本当に刺激をもらえている」とポジション奪取へ強い意欲を見せた。（伊藤 明日香）