成田凌、古着店でのスカウト秘話 モデルオーディションで“まさかのお願い”「ちょっと手助けして」
俳優の成田凌が、22日放送の日本テレビ系『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週日曜 後0：45〜後2：00）に出演。俳優になった経緯を明かした。
【写真】さすがメンノンモデル出身！オーラ漂う成田凌
同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は、埼玉・志木を旅した。
移動中、俳優業につながるこれまでの過程を深掘り。雑誌『MEN’S NON-NO』のモデルになったのは「専門学生の時ですね」と明かす。当時は、日本美容専門学校に通っており、美容師になるため「2年勉強して（美容師）免許取って、結果（美容師に）ならずだった」と振り返る成田。「でも今（演技で）美容師の役ができて、そういう時にやっぱり良かったと思いました」と語る。
さらに、成田は「古着店でバイトしているときにスカウトされたんですよ。『美容学校に行っていて、美容師になるんで』って言ってたんですけど、いざ（打診を）もらうと『いや〜いこうかな、入りたい美容室特にないしな』みたいな」と当時の心境を告白。「でももう（当時）20歳とかだから、出遅れているわけじゃないですか。同級生とかはテレビにめっちゃ出てるわけで。じゃあどうしようってなった時に、『MEN’S NON-NO』に入れば近道なんじゃない？みたいな感じで、『MEN’S NON-NO』のオーディションに行って、『俳優になりたいんですけど、ちょっと手助けしてもらえませんか』って（言った）」とその過程を振り返った。
兼近に同世代を問われると、“華の93年組”として、早生まれの仲野太賀、菅田将暉、有村架純、吉岡里帆、同学年の神木隆之介、福士蒼汰、野村周平、間宮祥太朗、竹内涼真を紹介。満島も「正直、この世代に救われている」と感謝した。
