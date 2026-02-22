◇練習試合 ロッテ18―0ハンファ（2026年2月22日 糸満）

ロッテは先発の田中が3安打無失点、2番手の河村も3回を3安打無失点に抑え、3番手の沢田は1回を3者凡退と投手陣が無失点リレー。打線は3回まで得点を奪えなかったが、4回先頭の池田の左越えソロで先制すると、2死後から四球をはさんで7連打するなど打者15人の猛攻で一挙10点。続く5回にも山口の3ランなどで8点を奪い、22安打18得点の猛攻で大勝した。

育成選手で唯一1軍帯同の松石は1番・遊撃で出場し、5打数4安打3打点1四球。本塁打が出ればサイクルだった7回の第6打席こそ力んで投ゴロに倒れたが、支配下契約に向けて猛アピールに成功した。

この日は寺地を三塁、宮崎を一塁と、本来とは違うポジションでスタメン起用し、試合中に上田を二塁、池田を右翼出場させ、宮崎竜を左翼に回すなど、不測の事態に備えての“シャッフル”を改めてテストした。

サブロー監督が就任後の対外試合は昨秋から9戦負けなしの7連勝（2分け）。指揮官は「打ったことも、めちゃくちゃ良いんですけど、ピッチャーがやっぱりずっと抑えてくれてるので。そういう試合が多いほうが良いかなと思うんで。今のところは、ピッチャーのおかげで勝ってるようなもんです」と振り返った。