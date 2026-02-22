乃木坂46瀬戸口心月、体調不良でライブ休演 開演直前に発表 同日2人目の休演報告に
乃木坂46は22日、瀬戸口心月が体調不良のため、同日の「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を休演すると発表した。公式サイトで伝えた。
サイトでは「本日2月22日（日）に有明アリーナにて開催する「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」に出演予定の瀬戸口心月ですが、体調不良により公演を休演させていただくことになりました」と説明し、「開演直前のご案内となり、大変申し訳ございません」とつづった。
「なお、明日2月23日（月）公演の出演に関しましては、本人の体調を考慮して判断し、休演の場合は改めて公式サイトにてお知らせさせていただきます」とした。
同公演においては同日、佐藤璃果が休演することも発表されていた。
