あすは朝までは北陸や近畿、東海を中心に、雨や雷雨となる所があるでしょう。関東も朝までは雨の降る所もありますが、日中は回復して晴れる所が多くなりそうです。ただ、北日本の日本海側は雨や雪が降りやすく、夜は雪に変わる見込みです。全国的に強い風に注意が必要です。

朝の気温は、けさより高い所が多く、強い冷え込みはないでしょう。ただ、西日本の日本海側はけさより低い見込みです。日中の気温は、日本海側を中心にきょうより大幅に低くなり、金沢で11℃、松江で12℃の予想で、北よりの風が冷たく感じられるでしょう。関東はきょうよりさらに高くなり、東京で22℃と5月上旬並みの陽気になりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 5 ℃ 釧路： 6 ℃

青森 ： 6 ℃ 盛岡： 9 ℃

仙台 ：14℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：22℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：12℃

高知 ：20℃ 福岡：14℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

火曜日は西から天気が下り坂で、水曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側もまとまった雨になりそうです。木曜日は晴れ間が出ますが、金曜日から土曜日にかけて再び雨の範囲が広がるでしょう。