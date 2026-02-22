広島が執念の今季2勝目! C大阪FW櫻川のスーパーゴールで後半ATに追いつかれるも…終了間際に東俊希が決勝弾

広島が執念の今季2勝目! C大阪FW櫻川のスーパーゴールで後半ATに追いつかれるも…終了間際に東俊希が決勝弾