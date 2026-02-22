次回のサンデーPUSHスポーツは3月1日（日）放送！バレーボール界の最強兄妹、石川祐希・石川真佑のイタリア生活に密着！それぞれ異なるこだわりを発見！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：木村沙織/ニューヨーク/みりちゃむ



■バレーボール世界最高峰イタリアで活躍する石川祐希の私生活に密着！

イタリア生活11年目の石川は現地でも大人気！車の信号待ちの間には、隣の車から挨拶されることも。あまりの人気にグッズショップの売り上げのほとんどが石川祐希グッズ。食生活にもこだわっている石川は、その日食べるヨーグルトを菌で選ぶという徹底ぶり。そんな石川の脳内を書き出してもらうとバレーボール以外に考えていることが丸わかりに!?

■妹・真佑はプライベート重視？ショッピングに密着

兄の背中を追い、3年前からイタリアリーグに挑戦している妹の真佑。ある日の試合会場には真佑の大ファンだというイタリア人の女の子が。勉強した日本語で真佑に熱いエール！！そして兄と同じく真佑にも脳内チェック。兄にはなかった「美」や「プ」の文字も！？真佑の脳内を深掘るべく、ショッピングに同行！

