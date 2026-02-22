大谷翔平選手の貴重な写真を大公開スペシャル！

2月22日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、

大谷翔平選手を5年間で1万枚以上撮影しているアリゾナに住む大谷選手ファンの優子さんに番組が直撃インタビューしました。

大谷選手が日本ハムに所属していたとき春季キャンプをアリゾナで行っていたのを見たことがキッカケで大谷選手のファンとなった優子さん。

そんな優子さんがSNSにあげる写真や動画は同じく大谷選手ファンのゲスト、尾木直樹さんもチェックするほど貴重なショットが沢山。

その中でも優子さんお気に入りのベストショットを今回は3つ紹介しました。

第3位はキャンプの休養日に愛犬・デコピンと戯れていた大谷選手をとらえた動画。

デコピンと遊んでいた大谷選手のもとへやってきたのは山本由伸投手の愛犬・カルロス。

カルロスと遊び始めた大谷選手にデコピンは嫉妬してしまったのか周りをうろうろ走り始めてしまう瞬間を撮影したもので、大谷選手のオフの様子をとらえた貴重なものでした。

第2位はバッティング練習の前、フォームを確認していた大谷選手の真剣な表情をとらえた動画。

撮影当時、肩のケガが心配されていた大谷選手でしたがバッティング練習で周囲の不安を一掃するような柵越えの打球を放ちます。

その直前の様子をとらえたもので、すっと集中した表情になる瞬間に引き込まれたと優子さんは話しました。

第1位はキャンプ中、子供の声掛けにこたえる大谷選手をとらえた動画でした。

ファイターズに所属していた時代から行列をなすファンにサインを快くしていた大谷選手は今も変わらずファンサービスをかかしません。

さらに試合中にはフィールドに落ちているゴミを拾ったり、自身が出演する飲料メーカーとゴミ拾いプロジェクトを推進したりと社会貢献を積極的に行い、その活動は母校の高校や野球ファンにも広がりを見せていることを紹介しました。