

――――――――――――――――――― 2月23日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (天皇誕生日)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国市場休場

・ドイツ2月Ifo景況感指数 (18:00)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (22:45)

・米国12月製造業新規受注 (24日0:00)

・米国12月耐久財受注[確報値] (24日0:00)

【海外決算】

[米]キーサイト・テクノロジーズ



――――――――――――――――――― 2月24日 (火) ――

◆国内経済

・1月白物家電出荷額 (10:00)

・1月食品スーパー売上高 (13:00)

・衆院各党代表質問 (～25日)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月最優遇貸出金利 (10:00)

・米国12月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)

・米国12月FHFA住宅価格指数 (23:00)

★米国2月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (25日0:00)

・米国12月卸売在庫[確報値] (25日0:00)

・米国12月卸売売上高 (25日0:00)

・米国2月リッチモンド連銀製造業指数 (25日0:00)

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

★トランプ米大統領が一般教書演説

・ロシアのウクライナ侵攻から4年

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]ホーム・デポ

◆新規上場、市場変更 など

★イノバセル <504A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 2月25日 (水) ――

◆国内経済

・1月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・1月全国スーパー売上高 (14:00)

・1月外食売上高 (14:00)

・1月全国百貨店売上高 (14:30)

★権利付き最終日

・2月月例経済報告

・スペースワンが小型ロケット「カイロス」3号機打ち上げ

・参院各党代表質問 (～26日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10-12月期GDP[確報値] (16:00)

・ドイツ3月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・ユーロ圏1月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国1月住宅建築許可件数[確報値] (26日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (26日0:30)

・タイ中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、セールスフォース 、TJX 、ロウズ・カンパニーズ 、スノーフレイク 、シノプシス

◆新規上場、市場変更 など

〇アウトルックコンサルティング <5596> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月26日 (木) ――

◆国内経済

・1月建機出荷 (13:00)

・12月景気動向指数[改定値] (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月マネーサプライM3 (18:00)

・ユーロ圏2月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏2月景況感指数 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・韓国中銀が政策金利を発表

・エプスタイン氏事件に関しヒラリー・クリントン元国務長官が連邦議会監視委員会で証言

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]インテュイット 、クーパン /[英]ロールス・ロイス・ホールディングス/[欧]ステランティス /[中]百度（バイドゥ）

◆新規上場、市場変更 など

〇システム・ロケーション <2480> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇日本色材工業研究所 <4920> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇芦森工業 <3526> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ライトオン <7445> [東証Ｓ]：上場廃止

〇アイネット <9600> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月27日 (金) ――

◆国内経済

・2月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★1月鉱工業生産 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月商業動態統計 (8:50)

・1月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾市場休場

・ドイツ2月失業率 (17:55)

・インド10-12月期GDP (19:30)

・ドイツ2月消費者物価指数 (22:00)

★米国1月生産者物価指数 (22:30)

・米国2月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)

・米国11月建設支出 (28日0:00)

・米国12月建設支出 (28日0:00)

・エプスタイン氏事件に関しビル・クリントン元大統領が連邦議会監視委員会で証言

◆新規上場、市場変更 など

★ギークリー <505A> ：東証Ｓ上場

○マーケットエンタープライズ <3135> ：東証Ｐ→東証Ｓ

○ハーモニック・ドライブ・システムズ <6324> ：東証Ｓ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 2月28日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米バークシャー・ハサウェイ がアベルCEOの「株主の手紙」を公開



――――――――――――――――――― 3月 1日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

