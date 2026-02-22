「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）

日本ハム・新庄剛志監督がドラフト５位・藤森海斗捕手（１８）＝明徳義塾＝の打撃を絶賛した。

オープン戦で途中出場し、二ゴロと遊撃内野安打。内野安打は２−２からしぶとく逆方向へはじき返し、「いいね、追い込まれてから。あそこに（狙って）打ってたらたいしたもの。（本人に）聞いてみて？打ちにいったのか。結果出した後は何とでも言えるからね（笑）」と評価した。

高卒ルーキーながら新庄監督の目にとまり、１軍でプレー。長所について新庄監督は「フリーバッティングのポイントの場所がほとんど変わらないのが大好き。みんなバラバラなんですけど。（藤森は）ちょっと前気味で。フライ上がろうがゴロになろうが、そのポイントで打ってるのが素晴らしいと思って。見たいと思わせてくれているフリーバッティング。結果も出してますしね」と説明した。

捕手として成長させるため、シーズンに入ればファームで経験を積ませていく見通し。「一緒に行動はしないですけど、もうインプットはされました。キャッチャーの方で、成長させていく。キャッチャーがもしダメなら違うポジションもある。幅を広げてあげたいと思わせる選手。本当にバットコントロールがいいんで。足は水谷くんくらいらしい」と、期待感を示した。

今後、実戦で結果を出し続けた場合について問われると、「でも８割打ってたらどうする？使いたいよね。でもダメだろうなあ。本当に使いたかったら…。そのへんは答えは出せないですけど」と笑った。