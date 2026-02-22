「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。前日２１日に公開したフェブラリーＳ（２２日、東京・ダート１６００メートル）予想の結果を報告した。

動画の冒頭で粗品は「どうもー」とかなりハイテンションで叫ぶと、「ほらな！」と的中した時のお決まりフレーズで喜びを示した。続けて「めっちゃ久しぶりちゃうん？なんか、こういう動画撮るの」と笑いが止まらい様子で、馬券的中に興奮気味。レースは本命に推した２番人気の（１２）コスタノヴァが優勝。２着に３番人気の（１４）ウィルソンテソーロ、３着に１番人気の（９）ダブルハートボンドが入り、３連単の配当は５０８０円に。恒例の１万円企画では５００円分の購入を推奨していたため、２万５４００円の払い戻しとなった。

昨年のＪＲＡ・Ｇ１は全くふるわなかった粗品。特に昨秋はジャパンＣの３連複しか的中できなかったため、Ｇ１開幕戦の的中に大喜びする粗品にコメント欄では「マイ億くんの本命を外すことを一旦やめます」「ガチガチでほらなを言えるメンタルにあっぱれです」「見よこれが完全なるホラナの型じゃ」「当たったとき最速で発表するのホント草」「ガチガチ決着に秀でた粗品」「こんなの当たって当たり前。誰でも当てられる」「結局上位人気で決着君が珍しく輝いた日」「最高にカチカチなのにめっちゃイキれるメンタル尊敬します」「こんな堅い馬券当ててよくドヤ顔できるな」「ガッチガチ当ててドヤってるの可愛いね」「こんなガチガチ的中でドヤれる」「メンタルだけは見習える」「毎年荒れるのに珍しく荒れなかったですね」「堅いレースしか当てられない漢」「当たった時はほんまに動画出すの早くて笑う」などの反応が届いている。