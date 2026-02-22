〈違法スカウトで“風俗漬け”→24歳で月収200万円超→BカップからGカップに豊胸…整形にドハマりした女性の素顔「おカネもまあまあ貯まって…」〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。スカウトを介して夜の仕事の紹介された人気デリヘル嬢・ミレイ。整形手術を繰り返したあと、豊胸手術でGカップにした彼女の素顔を紹介する。



美容整形業界にもスカウトグループが入り込んでいる

「どうせするならGくらいがいいかなって。クリニックの有名な先生にも勧められたし、みんな胸やるならGくらいにしてるよっていう話を聞いたのもあるかな」

施術を受けたクリニックは、計3ヵ所。すべて自分の担当スカウトに紹介してもらったのだという。もともと勤務先のデリヘルを紹介してくれた、同年代のスカウトだ。

「けっこう、スカウトさんにクリニックを紹介してもらうことも多いですよ。あそこが流行っているとか、あそこは先生がちゃんとしているとか、女の子よりも詳しいスカウトさんもいるからさ。自分でもいろいろネットで見て探すんだけどね、よく分かんないし……。なんだかんだでスカウトさんのほうが詳しかったりするからね」

ミレイは、敬語とタメ口が混じった、独特の喋り方をしていた。大学には入学したが、2年ほどで辞めてしまったという。

スカウトが風俗嬢に美容クリニックを紹介する。実は、こうしたケースはかなり増えているようだ。美容整形業界にも実はスカウトグループが入り込み、女性を客として紹介している実態がある。

風俗嬢には「面倒くさがり」が多い

ミレイは普段IQOSを吸っている。いったん席を外して喫煙所に行き、戻ってきて話を続けた。

「なんかね、スカウトさんはLINEで連絡したらすぐ返信くれるしね、ついつい仕事以外のことでも頼っちゃうかな。友だちにも彼氏にも相談できないことも、スカウトさんなら気にせずに言っちゃうこともあるしね。私が分からない色んなこと知ってるから、いいんだよね」

今回の取材で10人近くの風俗嬢の女性に会って話を聞いたが、印象としてはとにかく「面倒くさがり」が多い。夜の業界に入る前はもっと普通だったはずなのだが、何をするにしてもおそろしいほど「面倒くさがる」のである。

夜職の場合、職場ではボーイや黒服と呼ばれる男性スタッフが大抵のことはやってくれるし、退勤時には「送り」という送迎の制度もある。だんだんと「誰かにやってもらうこと」が楽で、当たり前になっていくパターンがよくあるようだ。

風俗店で働く場合も、どこが自分に合っているのか、条件や口コミなどは、SNSなどでもかなり調べられるし、専用のサイトに求人情報もそれなりに載っている。良さそうな店を自分で探せばいいのにと思うのだが、彼女たちに言わせるとどうやら違うようだ。「えー、だって店もめっちゃ多いし、どこがいいなんかよく分かんない。自分で調べるの面倒なんだもん」だそうだ。

そこで頼るのは、結局スカウトになる。

「アソコの整形が一番痛かった」

徐々に打ち解けてきたミレイは、最近受けた手術についてこう明かした。

「いろいろ整形はやったけどね、アソコの整形が一番痛かったかな」

性に目覚める中学3年生の頃から、自分の性器を鏡でチェックしていたというミレイ。ネットで見た無修正のAVに映し出された女性器があまりにきれいで、自分のものが気になって仕方なくなったという。

「でも、誰かに指摘されたとか、何か言われたことはあったの？」

そう尋ねると、笑いながらこう言った。

「いままで付き合った人とか、誰かに言われたことはないの。でも、なんか気になりはじめたら止まらなくなっちゃって。多分、人よりちょっとビラビラが大きいかなっていう程度なんだけど、AV女優さんのツルツルで整ったのを見ちゃうとね、全部きれいにしたくなっちゃったんだよね。でも、しばらくは座るのも痛いし、おしっこしたらすごくしみるんだよね」

大陰唇を切除する手術にはおよそ60万円がかかったというが、そのクリニックも、スカウトに紹介してもらったのだという。

身の回りの雑用も…何とも表現しづらい両者の関係

美容整形のクリニックを紹介してもらうだけでなく、流行っている飲食店の情報を聞いたり、買い物を頼んだり、さらには旅行の予約までお願いすることもある。

何でも相談に乗ってくれて、時には調べ物や身の回りの雑用のようなこともやってくれる──そんなスカウトも多いのだという。女性の稼ぎの一部をスカウトが受け取っているとはいえ、両者の関係は何とも表現しづらいものがある。

ちなみに、いまは以前に受けた豊胸手術のあと、胸の谷間が以前よりも離れて見えることが気になって、さらに別のクリニックで修整する手術を受けようかと考えているのだという。

ミレイの整形の旅はまだ終わりそうにない。

