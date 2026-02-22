“りくりゅう”金メダルの2年前の姿…三浦璃来「携帯のロック画面にしていた写真」＆秘話に反響「これがチーム力の源だったんですね」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、“2年前”の思い出写真を披露した。
【写真】りくりゅう金メダルの2年前…「ずっと携帯のロック画面」にしていた4ショット
「2年前にイタリア・ヴァレーゼでのオリンピックに向けた事前合宿で撮った写真」と公開したのは、三浦と木原龍一、坂本花織、鍵山優真の4ショット。
三浦は「2022北京五輪メンバーでもあり、『またオリンピックに絶対戻ってこようね』と話し合って、この写真をずっと携帯のロック画面にしていました」と明らかにした。
メダリストたちの秘話に、ファンからは「みんな有言実行!!」「これがチーム力の源だったんですね」「素敵なエピソードありがとう」「素敵な写真」など、多数の声が届いている。
