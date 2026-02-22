「知り合いにギギそっくりな女子がいて、リアル感ヤバかった。。。」

【画像】「知り合いにそっくり」魔性の女なのに女性観客の共感を呼んだ…存在感を放つヒロイン、ギギ・アンダルシアの画像を見る

ミュージシャンのスガシカオが、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の感想をXに投稿したのは2月1日、日曜日の昼。1月30日金曜日に映画が公開されてすぐのことだった。



手前中央が主人公のハサウェイ・ノア、奥中央がヒロインのギギ・アンダルシア 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』公式Xより

「魔性の女」であり女性の共感を呼ぶギギ・アンダルシア

特に主題歌を歌っているわけでもなくタイアップ契約を結んでいるわけでもないにも関わらず、スガシカオのようなトップクラスのミュージシャンが「ただ見たいから」という理由でアニメ映画を公開初週のレイトショーで見に行きその感想を書く、そうしたことに誰も驚かなくなるほど日本のアニメ、そして『機動戦士ガンダム』というコンテンツを取り巻く環境は20世紀から変わった。

「見た目もまぁ似てるけど、キャラが・・・ヤバい 本人的には今週5人に似てるって言われたそうです 汗」

ファンからのリプライの反響を受け、続く投稿でそう綴ったスガシカオが指す登場人物「ギギ」のフルネームは、ギギ・アンダルシア。今作のタイトルである『キルケーの魔女』は彼女のことであり、この映画で観客に最も鮮烈な印象を与えるキャラクターでもある。いわゆるファム・ファタルとして、敵味方を問わず男性たち、とりわけ主人公のハサウェイを惹きつけるからだけではない。

「どうかこの子の想いが叶いますようにって自然と感情移入してた ガンダムの女の子にこんなに共感できたのは初めて」

そんな女性観客の投稿が2000いいねを超えるほど、ギギへの共感は高い。通常、ファム・ファタル（魔性の女）は典型的な「男性目線」のキャラクターであり、女性観客の反発こそ受けても、共感を得ることは少ない。だが、ギギ・アンダルシアに限ってはその相反する2つの特徴が渾然としたまま両性の観客に支持される不思議な現象が起きている。

ある男性にとってこの世のどこにもいないようなファム・ファタル的な美女でありながら、女性にとっては「あの子に似ている」「私と同じ」と共感を喚起する、スガシカオの言葉を借りれば『リアル感』のあるキャラクターなのだ。

「わかりやすくない」映画がなぜここまでヒットするのか？

不思議な現象が起きているのは映画についても同じかもしれない。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開22日間で興収20億1292万440円を突破するヒットとなっているが、映画の内容は大衆受けするエンタメ映画の常道から大きく離れた、驚くほど挑戦的な作品だからだ。

まるでドキュメンタリーフィルムのようにロングショットで人物を追い、軍や抵抗組織の中で交わされる会話にも観客にわかりやすい説明を加えない。夜のシーンでは映画のスクリーンが黒くつぶれるほど暗く、何よりも映画全体が主人公ハサウェイの所属する抵抗組織マフティー内部での議論を中心に進んでいく。

ハサウェイ役の小野賢章は、監督の村瀬修功から映画について「マフティーという組織の描写においては、かつての学生運動的な表現を入れていきたいという話を受けました」と振り返る。いわば、ガンダムの世界観を舞台に、架空の学生運動、抵抗運動の記録フィルムをアニメーションとして描いた映画になっている。

ガンダムの世界で革命運動を描く。それは富野由悠季が上中下3巻の小説として生み出した原作の時点からはっきりと意識されたものである。原作は1989年、最も激しく学生運動が吹き荒れた1969年の大学を舞台にした村上春樹の小説『ノルウェイの森』が刊行されたすぐ後に書かれている。

村上春樹が1969年という過去を舞台に恋人の死の物語を書いたのに対して、富野由悠季は宇宙世紀という未来を舞台にし、クェスという少女を戦闘の中で失い、心にPTSDに近い傷を抱えながら抵抗運動にのめりこむハサウェイを主人公に、喪失と挫折を描いた。それが原作小説『閃光のハサウェイ』だった。

本来なら、これはエンタメ映画、ましてやアニメーション映画にはまったく不向きな題材である。何より原作者の富野由悠季自身が、「商業アニメにはとても向かないから」と小説の形を選んだのだ。だが3部作の第1作となる前作の観客動員108万人、興行収入は22億円という記録に、第2作『キルケーの魔女』はわずか公開22日間で動員120万人、興収20億1292万440円と、並び抜き去ろうとするヒットを続けている。

「理解できないけど面白い」という“映画の魔法”がかかった作品

120万人という観客動員は「ガンダムファンが多いから」という理由で出せる数字ではない。不朽の名作と言われる『逆襲のシャア』が11.3億円、社会現象と言われた初期ガンダム映画の第3作でさえ20億円台なのだ。映画チケットの料金の値上がりを加味したとしても、『キルケーの魔女』がそれらの伝説的ヒット作と肩を並べる興行収入をあげているのは驚くべき現象である。

しかも前衛的とすら言える内容、演出にもかかわらず、『キルケーの魔女』を見た観客の反応は総じて好意的である。わかりやすいから好意的なのではなく、セリフが多く難解であること、夜のシーンが暗くて見えにくいことなどに批判的に言及した観客でさえも「映画としては面白かった」「なぜか惹きつけられた」という声が多いのだ。

実を言えば筆者自身もそうである。原作未読で展開とセリフに半分も追いつけなかった初回鑑賞の時から、圧倒されるほど映画に惹きつけられた。

おそらくは前出のスガシカオや、ギギ・アンダルシアに共感する女性観客はじめ多くの観客が「全ては把握できないけど面白かった」という興奮を胸に劇場を出たのではないかと思う。そうでなければ半月で100万人という動員はとてもできないし、それこそが『キルケーの魔女』という作品が持つ映画の魔法である。

村瀬修功監督自身が舞台挨拶で「情報量の多い映画なので」「客席の観客の反応が暖かく安心した」と語るように、『キルケーの魔女』には軍事、社会、政治など大量の情報が詰め込まれている。だが映画が単なる情報の羅列とならずにすんでいるのは、情報に押し負けない「情緒」の美しく官能的な力、魅力的な人物描写が映画をリードしているからだ。

魅力的な人物は、美しくミステリアスなギギ・アンダルシアだけではない。抵抗運動マフティーの年齢も性別も異なるメンバーたち、抑圧者である連邦軍のケネスやレーン、マンハンターのボスですら、この作品に集結したトップアニメーターたちの筆致によって立体的な厚みをもった人間描写が加えられ、物語にハーモニーを生み出している。膨大な情報のすべてが一度の鑑賞で理解できなくとも、前出の女性観客のように登場人物に感情移入し、その行く末を祈るような気持ちにさせる力がこの映画にはあふれている。

それはいわば、洋楽の名曲を初めて聴いたとき、英詞のすべてがききとれなくても美しいメロディとボーカリストの肉声に心を奪われるのに似ている。『キルケーの魔女』のエンディングテーマとして流れる、ガンズアンドローゼズの世界的名曲“Sweet Child O' Mine”がそうであるように。

『ガンダム』シリーズを、そして現代社会のジレンマを表す“たった2行の会話”

価値観の違う多くの声がぶつかりハーモニーを生むこの映画を音楽に例えたとしたら、リードボーカルは間違いなくギギとハサウェイの二人だろう。最も象徴的なのが、『キルケーの魔女』冒頭で流れる前作のダイジェストに挿入されるギギとハサウェイの言葉だ。

ギギ「マフティーのやり方、正しくないよ」

ハサウェイ「じゃあ教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を」

わずか2行のやり取りだが、これはほとんどヒップホップで言う「キラーバース（決定的な一節）」である。反政府運動の直観的な批判者であるギギ・アンダルシア、運動の欠陥を知りつつ「仕組みの深さ」の前で立ち尽くすハサウェイ・ノア、この映画の主題が冒頭の前作ダイジェストの2人の会話で羅針盤のように提示されているからこそ、観客は映画で展開される膨大な情報の海で迷い溺れずに済むのだ。

実は、このギギとハサウェイの鮮烈な会話は原作そのままではなく、村瀬修功監督の編集によって誕生したキラーバースである。「マフティーのやり方、正しくないよ」というギギの言葉にハサウェイはその場では「他のやり方があるならば教えてくれって、マフティーはきくよ」と答えるのは原作も第1作アニメも同じだ。だが村瀬修功監督の演出はそのあとで一人になったハサウェイがギギの言葉を反芻しながら「じゃあ教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を」と独白する場面を加えている。

このシーンは原作小説の他の部分にある「この仕組みの深さを破壊するためには…」というハサウェイの別の思考を描写した富野由悠季の文章をカットし、編集して作り上げたフレーズである。富野由悠季による『ガンダム』の脚本はシェイクスピアのように引用され続ける警句をいくつも生んだが、村瀬修功監督によるギギとハサウェイの会話もまた、単に映画のテーマを要約した名台詞にとどまるものではなく、急進左派運動に対する批判とそれに対する反批判という現代社会のジレンマを描写した会話として映画史に残るものになるだろう。

ギギが「ニセモノ」と呼び批判するものの正体

村瀬修功監督がアレンジしたのはギギ・アンダルシアの人物造形についても同じだ。今回のハサウェイ3部作の映画化まで、ギギはガンダムファンの間でそこまで話題にあがるキャラクターではなかった。だが映画2作が公開された今、ギギ・アンダルシアは多くの歴代ヒロインに並ぶ屈指の存在感を放っている。

ギギが光を放つのは、女性性から見た革命運動の批判者であるからだ。第1作の序盤でかぼちゃ仮面の偽マフティーを前にしたハサウェイに言い放つ「やっちゃいなよ、そんなニセモノなんか」というギギのセリフもまた、原作小説のギギの言葉をより洗練させて村瀬修功監督が生み出した名バースである。

その言葉は仮面の男が偽マフティーであることを直観的に見抜いたセリフである以上に、「そんなテロリズムの社会正義はニセモノだ」という女性による痛烈な告発のニュアンスを含んでいる。思想的に正反対であるにも関わらず、あるいはだからこそ、ハサウェイとギギはひかれあっていく。

『キルケーの魔女』であるギギは何度も直観を発揮するのだが、映画の中でそれは「ニュータイプ」とは違うものとして描かれる。「ニュータイプ/オールドタイプ」という二分法とは別の軸にある、直観的な女性性による批判者、魔女としてギギは描かれるのだ。だが、「そんなニセモノなんか」という痛烈な批判は革命運動だけに向けられるのではない。映画の結末のネタバレにはなってしまうが、クライマックスにおいてギギは権力者の愛人の座を捨て、ほとんど命も投げだすかのように、あるいは命の火を燃やすようにハサウェイの手の中に飛び込むのだ。

それはギギが革命運動に目覚めたからではない。ハサウェイの腕の中でキスをする鮮烈なラストシーンの瞬間ですら、「マフティーのやり方、正しくないよ」というギギの直観はおそらく揺らいでいない。ギギが愛人として与えられた特権階級の豪邸を飛び出すのは、権力で守られた安全な暮らしもまた仮面のテロリストと同じように「ニセモノ」であるからだ。「ここにいても、本当のことは聞けないのね」自らの作品を残すように作り変えた豪邸のベッドで、ギギはテレビの報道を見ながらそうつぶやく。

学生運動を経験した世代の「革命批判」は現代にどう受け止められるか

「革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるからいつも過激な事しかやらない」

『逆襲のシャア』のアムロの名台詞は、何万回となくネットで引用されてきた。富野由悠季作品で何度も繰り返される「革命批判」の言葉は、前作『閃光のハサウェイ』でも登場する。それは学生運動の失敗を経験した彼らの世代による痛切な反省からきている。

1月に渋谷で開催された安彦良和展では、学生運動で逮捕され弘前大学を退学になった安彦良和を顔写真つきで報じる地元紙の新聞記事や、当時の彼が同じ学生たちに呼びかけた檄文が展示されていた。硬直した政治イデオロギーにも、その反動としての現状維持にもとどまってはならない、と保守にも革新にも問い続ける姿勢は、その後の富野由悠季や安彦良和の創作を貫いている。

だが彼らがその自分の経験から、身を切るような思いでキャラクターに言わせた「革命批判」が、下の世代によって「現状肯定」として冷笑するミームに代わっていくのを、富野由悠季や安彦良和たちは苦い思いで見ていたのではないかと思う。

『当時の思い出でよく覚えているのはこのギギのことで、富野さんが「とてもいいヒロインを考えついたよ」と満足げに言っていたことですね。ベル・エポックの時代にアリス・プランというパリのミューズがいて、彼女がいることで芸術家たちは刺激を受けて、良い作品をどんどん作り出していたと言います。富野さんはアリス・プランをイメージしてギギを造形したとおっしゃって、本当に満足げでした』

原作小説の当時の担当編集者であった井上伸一郎はインタビューで当時をそう振り返る。アリス・プランはパリの芸術家たちに愛された美しいミューズであっただけではなく、パリがナチスの手に落ちたあとも反ナチスのビラを貼り、ゲシュタポから逃げてパリを後にする激しい女性でもあった。

そのアリス・プランの血が流れるギギ・アンダルシアとハサウェイの物語がどこに行きつくのかは、第3部にゆだねられている。これもネタバレになるが、原作小説が明るい結末でないことは良く知られている。だがすでにいくつかの名アレンジを加えた村瀬修功監督がそれをどのように語るのかは、第3部を見るまで誰にもわからない。

確かに言えることは、この『閃光のハサウェイ』3部作に反応する観客が日本国内にはとどまらないであろうということだ。ここで描かれる社会格差と抵抗運動、革命と女性性の矛盾の物語は、欧米の正義が揺らぐ世界の「仕組みの深さ」に立ち尽くす、世界中の若者に切実でリアルなものとして受け止められるだろう。

『閃光のハサウェイ』3部作制作発表で「製作関係各位から、本作のテーマは現代にこそ必要だと判断をされて」と富野由悠季が語ったが、バンダイナムコフィルムワークスの予見はまさに的中したといえる。村瀬修功監督は『ガンダムＷ』のキャラクターデザインを担当しているのだが、実は『ガンダムＷ』は最も海外でよく知られているガンダムシリーズである。彼がデザインしたリリーナ王女と5人の少年たちの物語は、今も世界中のファンたちの二次創作によって描き継がれている。男女双方の心をつかむ人物造形は、昔も今も村瀬修功監督の才能として輝いている。

女性観客の共感を呼んだ“声”のリアリティ

「彼女がほかの方々と違う芝居をしていて、『なるほど』と腑に落ちた部分があったんです。そこでギギ像が見えてきました。彼女の演技のリズム感が、小説とも違うギギを生み出したところはあります」

前作でも今作でも、村瀬修功監督はギギ・アンダルシアの人物造形に上田麗奈の声がいかに大きかったかを繰り返し語る。日本のアニメ表現において、声優はリアリティをキャラクターに吹き込んできた。『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』でも同じ現象が起きたが、上田麗奈の声には、女性の観客に「これは私の心の声だ」と思わせる力、時代の声の力がある。

「これは青春映画なのかもしれないって話したんです」ハサウェイ役の小野賢章とギギ役の上田麗奈は映画を振り返ってそう語っている。筆者の知る限り、これは最も的確な『キルケーの魔女』への批評である。政治も、社会も、欲望も、青春はすべてをその中に飲み込んでいるからだ。

「製作する世代が若くなり、それを享受する観客がさらに若くなれば、それら次の若い世代が、いつか人の革新――ニュータイプ――への道は拓いてくれるのではないかと信じるのである」

2019年『閃光のハサウェイ』3部作の制作発表に原作者・富野由悠季がそうコメントを寄せた言葉の通り、村瀬修功監督たち下の世代によって「人の革新」というテーマは1作目2作目に受け継がれ、あとは最後の3作目を待つのみになる。革命にも権力にもなびかない魔女の声は、物語の最後で私たちに何を告げるのだろうか。

