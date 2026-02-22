女優生田絵梨花（29）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。ミュージカルへの思いを話した。

生田は今回、生まれ故郷で、5歳まで過ごしたドイツ・デュッセルドルフを訪れた。

15歳で乃木坂46に加入後、芸能界きってのピアノの腕前と歌唱力が注目された。17年にはミュージカル「レ・ミゼラブル」にコゼット役で初出演した。

「6歳くらいの時にミュージカルの『アニー』に連れて行ってもらって。舞台で歌もダンスもお芝居もあふれていて、やりたいこと全部詰まっている、って思って。すごい引かれた」と話した。

その後、「19歳のくらいの時に『レ・ミゼ』を見て、やっぱりやりたいと思って」とミュージカルへの意欲を感じたという。ただ「でも、もう余裕がないじゃないですか。ピアノとアイドルでぎちぎちだから。これだけミュージカルをやりたいと思っちゃったから、グループを辞めなきゃいけないんだと思ったんです」と当時の心境を明かした。

スタッフに相談すると「（乃木坂46に）『いながら目指せばいいじゃないか』って言ってくれたんです」。そして「だからオーディションを受けました」と話した。「めちゃめちゃ大変でしたね。1歩踏み出しちゃうもんだから、責任取りたいじゃないですか、その選択に。だから意地で頑張っちゃう」。

スタジオでのトークで、MCの今田耕司（59）が「大変よ、あなたの周りの人は」。生田も「そう思います」。今田は「思い込んだらそっちに走っているから」。生田は「今だったら頭で考えているから踏み出せていないんですよ。まだ10代の勢いと情熱で、やりたい、と思ったら進んでた、みたいなのがあるから」と話した。