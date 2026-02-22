犬を興奮させる飼い主のNG行為

1.高い声で話しかけ続けること

高い声で話しかけ続けることは、犬を興奮させる飼い主のNG行為です。

明るく楽しく話しかけたいという思いから、無意識に声が高くなってしまうことがあるのではないでしょうか。

初めは犬も嬉しそうに楽しそうに聞いているかもしれませんが、高い声で話しかけ続けると、だんだんと犬の興奮を焚き付けてしまうことがあります。

犬は高い声に興奮しやすく、低い声に落ち着きやすいため、興奮させたくない場面では低めの声で話しかけるようにするとよいです。

2.帰宅した瞬間からテンションが高いこと

帰宅した瞬間からテンションが高いことは、犬を興奮させる飼い主のNG行為です。

飼い主が帰宅したとき、犬が興奮気味にハイテンションでお出迎えをしてくれることがあります。嬉しくてたまらないからです。

しかし、飼い主までテンション高く接してしまうと、犬の興奮をさらに高めてしまいます。滑ったり転倒したりし、犬が脱臼や骨折などの怪我を負ってしまうリスクも高まります。

お出迎えをしてくれる愛犬がどんなに興奮していても、飼い主は冷静に落ち着いた態度で接することが大切です。

3.お散歩・ごはん・おやつの前に長く待たせること

お散歩・ごはん・おやつの前に長く待たせることは、犬を興奮させる飼い主のNG行為です。

「お散歩に行くよ」と声をかけたら、サッと準備をして家を出ましょう。待たせれば待たせるほど犬は興奮します。

お散歩前に犬を興奮させると、リードを強く引っ張ったり、急に走り出したりし、安全にお散歩することができなくなってしまうことがあります。

ごはんを与えるときの「待て」は必要性ありません。食事をするということは生きるということであり、無条件に与えられるべきものです。

ごはんの前に長く待たせると犬が興奮し、早食いの原因になってしまいます。喉に詰まらせてしまったり、消化不良になってしまったりすることがあります。

おやつを与えるときの「待て」「おすわり」「お手」は、飼い主とのスキンシップやコミュニケーションにもなりますし、信頼関係の構築にも役立ちます。

しかし、ごはんと同様にごはんの前に長く待たせると犬が興奮し、早食いの原因になってしまいます。とくにガムなどの硬いおやつを喉に詰まらせると命に危険が及びます。

犬を興奮させないための適切な対応

落ち着いた態度で行動すること 外出時や帰宅時は淡々と接すること 刺激と休息をバランスよく与えること 叱るよりも褒めるしつけをすること

このように対応することで、犬を興奮させたり、興奮を煽ったりすることをなくすことができます。

そして、興奮している犬を叱ることではなく、興奮させない環境づくりをすること、興奮させないための接し方をすることを大切にしましょう。

まとめ

犬を興奮させる飼い主のNG行為を3つ解説しました。

高い声で話しかけ続けること 帰宅した瞬間からテンションが高いこと お散歩・ごはん・おやつの前に長く待たせること

興奮を抑え込もうと対応すると、犬の興奮を高めてしまうことがあります。

興奮による怪我やトラブルを避けたいと考えたとき、飼い主はより焦って対応してしまい、犬の興奮を煽ってしまうことがあります。

犬は飼い主の感情を読み取ってしまう動物です。冷静を装っていても、不安や焦りの気持ちが犬に伝わってしまうことがあります。

常に飼い主と愛犬が落ち着いて過ごすためには、安心できる環境づくりと対策をしておくことが大切です。

そして、万が一のときのための対処法も、ひとつではなく、いくつか考えておくと対応しやすいでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)