「一体何が起きているの？」大阪マラソン初出場ランナーの“特殊な姿”にネット大注目「しばらく目が離せなかった」「どういう効果があるのかな」

初マラソンの姿が大きく注目を集めた吉田（C）産経新聞社

2月22日に行われた「大阪マラソン」で初マラソンとなった吉田響の姿に高い注目が集まっている。



初マラソンの吉田は序盤から快調に飛ばしたが、スタート地点からその姿が話題となった。

全身に黒い丸型の磁気テープが張られ、一部は顔にも張られていたとあって、その特殊な姿がネット中でも大きく注目された。

「一体、何が起きているの？」「あそこまで貼って、テープはどういう効果があるのかな」「目が離せない」「目立ちすぎやろ」など、冬季五輪期間中にも関わらず、同レースはNHKで中継されたこともあり、大きく話題を集めた。