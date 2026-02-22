「な、なんでバレないんですか⁉」佐久間大介、渋谷に出現?! 「本人がオタ活してる」「もう夢の世界」
Snow Manの佐久間大介さんは2月22日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の街中で撮影した姿を披露しました。
【写真】佐久間大介、渋谷に出現?!
コメントでは「な、なんでバレないんですか⁉」「現地まで行くのすごいな」「気づかれなかったの〜？」「ご本人がオタ活してるのすごい」「堂々としてて、なんかいい」「こんな人多いところに普通に立ってるの、、」「ここはもう夢の世界」「野生の佐久間カッコ良すぎるよ！！！」など驚きの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、渋谷に出現?!
「ご本人がオタ活してるのすごい」佐久間さんは「渋谷に#龍角散ダイレクト のでっかい佐久間が居た！！ やっっと見れた！！！ 嬉しい！！！」とつづり、7枚の写真を投稿。ニット帽をかぶって眼鏡をかけた佐久間さんが、自身がCMキャラクターを務める「龍角散ダイレクト」の大きな広告を背景に撮影した写真です。周りには、多くの人が歩いているようですが、気付かれないのでしょうか……。
「渋谷にご本人登場？！ マジかよーー」前日の投稿では、やはり多くの人でごった返している渋谷の道玄坂商店街で、自身がCMキャラクターを務めるフリマサイト「メルカリ」の広告と撮影した写真を披露しています。堂々とした渋谷の街出没にファンからは「東京に行けば、こんな瞬間に出会えるの？？」「遭遇した方羨ましい」「渋谷にご本人登場？！ マジかよーー」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)