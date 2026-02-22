ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÈÎ¹¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ØÀ¼¤Î¥¥»¥¡Ù³«ºÅÃæ¡ª¡¡¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËþµÊ¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ú2¡¿6¡Á3¡¿8¡Û
Ê¡Åç¸©¤òÁö¤ëJRÂþ¸«Àþ¤Ç2026Ç¯2·î6Æü¡Á3·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ØÀ¼¤Î¥¥»¥¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤À¼Í¥¡¦ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é½ä¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÅ´Æ»Î¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÈÂþ¸«Àþ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤»¤Ã¤«¤¯¸½ÃÏ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¤ä¥°¥ë¥á¤âËþµÊ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ê¡Åç¸©¤òÁö¤ëJRÂþ¸«Àþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢GPSÏ¢Æ°·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ØÀ¼¤Î¥¥»¥¡Ù¡£
²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡¢²ñÄÅÀî¸ý±Ø¤ÈÂþ¸«±Ø¤Î2¤«½ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡£¸½ÃÏ¤ÇGPS¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ØÀ¼¤Î¥¥»¥¡Ù¤Î2¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
Ì¥ÎÏ¡Ú£±¡Û¡§ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤Î"À¼¤Ç½ä¤ëÎ¹"
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤Î¥¥é¡¦¥ä¥Þ¥ÈÌò¤ä¡¢¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤ÎÁ°¸¶·½°ìÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë"¤¢¤ÎÀ¼"¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£ÆâÍÆ¤Ï±Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç°ã¤Ã¤¿²»À¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ì¥ÎÏ¡Ú£²¡Û¡§ °µ´¬¤ÎÀã·Ê¿§¤È½Ð²ñ¤¨¤ë
¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂþ¸«Àþ±èÀþ¤ÏÀã¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»³¤äÀî¤ÎÉ÷·Ê¤¬°ìµ¤¤ËÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£Å´¶¶¤òÅÏ¤ëÎó¼Ö¤ÈÀã·Ê¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÊ»¤»¤ÆÅß¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
Åß¤ÎÀä·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¶Á¤¯"¤¢¤ÎÀ¼"......¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤À¤±¤Çµ¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÂþ¸«Àþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢2±Ø¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ª»¶Êâ¡¢²¹Àô¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©Æ²...²ñÄÅÀî¸ý±Ø¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È
Âþ¸«Àþ¤ÎÅÓÃæ±Ø¡¦²ñÄÅÀî¸ý±Ø¤Ï¡¢Âþ¸«Àî±è¤¤¤ÎÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥í¡¼¥«¥ë±Ø¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖÉ±¥Þ¥¹¼÷»Ê¡×ÊÛÅö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¹¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£±¡Ë¤«¤Í¤ä¤Þ¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì
Âþ¸«Àî±è¤¤¤Î¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡£ÀîÌÌ¤Î¿§¤È»³ÊÂ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÅ´¶¶¤òÅÏ¤ëÎó¼Ö¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¶Êâ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£²¡ËÅ·Á³Ãº»À²¹Àô ¤»¤»¤é¤®Áñ
100¡ó¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³Ãº»ÀÀô¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¡£Âç¹õÅò¤È¶ÌÍü²¹Àô¡¢2¼ïÎà¤Î¸»Àô¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£µÙ·Æ½è¤ä¿©»ö½è¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£³¡Ë¿©Æ²¤ª¤Õ¤¯¤í
ÃÏ¸µ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¿©Æ²¡£ÁÏ¶È55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¥é¡¼¥á¥ó¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥«¥ì¡¼¤ÈÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤Î¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾Êª¡£¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Ð§¤äÄê¿©¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¦¡£
±ï·ë¤Ó¡¢¤ª¼ò¡¢Ä®¤Î¡Ö¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡×...Âþ¸«±Ø¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È
Âþ¸«Àþ¤Î½ªÃå±Ø¡¦Âþ¸«±Ø¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê»³¡¹¤ÈÂþ¸«Àî¤òË¾¤à¡¢Èë¶´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ø¡£¶áÇ¯¤ÏÂþ¸«Àþ¤ÎÁ´ÀþºÆ³«¤òµ¡¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£±¡ËÂþ¸«Ä®¥Ö¥Ê¤ÈÀî¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
Âþ¸«Ä®¤Î¼«Á³¤ÈÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨»ÜÀß¡£¥Ö¥ÊÎÓ¤äÂþ¸«Àî¤¬¤É¤¦¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä®Êâ¤¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤°¤Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¡£Æþ´ÛÎÁ¤âÂç¿Í310±ß¤È¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£²¡Ë»°ÀÐ¿À¼Ò
Âþ¸«Ä®¤Ç¿Íµ¤¤Î±ï·ë¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Î´ä¡×¡ÖÆó¤Î´ä¡×¡Ö»°¤Î´ä¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»°¤Î´ä¤Î¹¦¤Ë5±ß¶Ì¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤è¤ê¤ò·ë¤Ö¤ÈÎÉ±ï¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤³¤è¤ê¤ä»²ÇÒ°ÆÆâ¤Ï¡¢Âþ¸«Ä®¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»¶ºö¥³¡¼¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£³¡Ë¤Í¤Ã¤«Âþ¸«±ØÁ°¾úÂ¤½ê
¤Í¤Ã¤«¤Ï±ü²ñÄÅ¡¦Âþ¸«¤ÎÊÆÇÀ²È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¼òÂ¤²ñ¼Ò¡£ÃÏ¸µ»º¤ÎÊÆ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¾ÆÃñ¤ä¡¢Âþ¸«±ØÁ°¸ÂÄê¤Î¤É¤Ö¤í¤¯¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âþ¸«±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤¢¤ë±ØÁ°¾úÂ¤½ê¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£Âþ¸«±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë±ü²ñÄÅ¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾øÎ±½ê¸«³Ø¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ê±ü²ñÄÅ¾øÎ±½ê¤Î¸«³Ø¤ÏÍ×¿½¤·¹þ¤ß¡Ë¡£
¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È£´¡ËÌ£ÉÕ¥Þ¥È¥ó¥±¥Ð¥Ö¥«¥Õ¥§ ¥·¡¼¥º¥ó2
Âþ¸«Ä®¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÌ£ÉÕ¤±¥Þ¥È¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥±¥Ð¥Ö¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡£¿É¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿¼¤ß¤È´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÄ»ÒÁÒ¥À¥à¥«¥ì¡¼¤â¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£