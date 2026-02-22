ロックバンド「HOUND DOG」のボーカル・大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。妻のかつての職業について語った。

MCのメッセンジャー・黒田有から妻について聞かれ、「7つ下です」と返答。1988年に結婚し、妻は「20年ぐらい前からアレンジ専門のお花屋さん。お店やコンサートや楽屋に贈るお花を作ってる」と打ち明けた。

大友は「一番コンサートやってるころは本当に東京にもいなくて一緒の時間が少なかったんですけど。今は割と家に居ることも多い」と自身の最近の生活を告白。「奥さんは月〜金で毎朝市場に行ってお花を買って仕事して。疲れて帰って来ても夕ご飯作ってくれるんで、僕は洗いものをします」と、家庭的な一面をアピールした。

妻とのなれそめについてもトーク。かつて、昔のミュージックビデオを流す深夜の帯番組があり、大友は曜日レギュラーを務めた。後に妻となる女性は当時、別の出演ミュージシャンのスタイリストだったという。

「いいなあと思って。一目ぼれでしたね」と回想し、「とにかく人づてにまず電話番号を聞いて。地方から電話して“今ツアーで札幌なんだけど”って。相手は“は？それがどうしたの？”って感じで、まったく興味がない」と苦笑いした。

だが、時間をかけて徐々に親しくなり「いよいよちゃんとキメなくちゃいけないと。普段は居酒屋とかしか行かないけど、ちゃんとしたレストランに行った」と大友。「マンガで見たフレーズなんですよ。“僕はあなたを幸せにする自信はありませんが、あなたが僕と結婚してくれたら僕は幸せになる自信はあります”って言ったんです」とポロポーズの言葉を明かしたが、「“なにそれ？”って言われました」と言って、笑わせていた。