◇プロ野球 オープン戦 巨人3-0中日(22日、沖縄・北谷町)

巨人の田中将大投手が、中日とのオープン戦に登板。2回を投げ被安打0、無失点と好投しました。

先発した則本昂大投手のあとを受け、3回からマウンドに上がった田中投手。先頭の石川昂弥選手をセカンドゴロ、続く木下拓哉選手をライトフライ、村松開人選手をショートゴロ。7球で三者凡退とします。

4回は上位打線との対決となりましたが、岡林勇希選手らを打ち取ってこの回も三者凡退に。2イニングを無安打無失点、完全投球として、この回限りで降板しました。

田中投手は試合後、取材に応じ「シート打撃の登板よりいい球を投げられていますし、自分の感覚でもなかなか良かったと思ってます」と手応えをコメント。

初回は7球で終えましたが、ボールは1球だけ。「自分の思ったとおりに投げられてると思うので、前回のシート打撃より精度が上がった」と分析しました。

田中投手は昨季10試合に登板し、3勝4敗、防御率5.00という成績。開幕ローテーション入りに向け「徐々にステップアップできれば」と意気込んでいます。