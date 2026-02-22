元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。アナウンサーになったきっかけを明かした。

アナウンサーになったきっかけを問われた丸岡は「とにかくね、私の時は氷河期時代って言われていて。就職の」と明かし、「だから何かたくさんとにかくいろんな業種を受けましょうみたいな指導があって。大学で」と続けた。

「だから私全部で30社ぐらい」受けたとぶっちゃけ、共演者は驚き。「アナウンサーの試験って、一番早かったんですよ、当時。試験の時期が。それも一番早かったのがフジテレビさん」と振り返った。

アナウンサー試験を受けることになり「そこから、アナウンサーもやってみたいなって」と思うようなったというが、「アナウンサーになりたいというよりは、テレビ業界だったら報道の仕事とかそういうのができたらいいなって思ったんで」と回顧。

結局フジテレビは落ちたというが「なんだかんだでフジテレビさんの系列の札幌の局に新卒で入って、最初は。でその後転職して日本テレビにっていう」と打ち明けた。