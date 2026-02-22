牡羊座・女性の運勢

自分のなかである種の覚悟が決まると、心身は安らぎだす…。そんな流れのなかにいるときです。最近新たな展開が起き、改めて「自分自身を振りかえろう。原点にかえってみよう」。そんな気持ちになってきたでしょうか。ある種のプレッシャーはかかりやすいですが、それはいままでの自分にこだわり、変化を拒むほど強まります。が、いざ「ならば、新しくやってみようじゃないか」と思えると、無駄な力は自然と抜ける…そんな雰囲気です。特に家族関係や心身に関する負担は軽減方向へ。ちなみに、もし人と考え方の面で衝突したら、いまはジャッジせず「なるほどね」と言ってみましょう。本当に受け入れるかどうか決めるのは先でいいです。でも一回、受け取るといいですよ。

牡羊座・男性の運勢

自分のなかで、今後の変化の必要性を受け入れるべき、大事なタイミングが来ています。人との考え方の対立も起こりやすいときですが、それも含めて、実はうながされているのは牡羊座の成長なのでしょう。それに対し抵抗しているあいだはストレスがかかるものの、いったん覚悟を決めれば一気に不要な力は抜けるのも、いまの特徴かもしれません。特に心身の緊張や家族間の問題などは解消傾向で、不思議なくらいリラックスできる面も。変化は急がなくていいので、「変わるのもありだな」とまず思ってみましょう。案外、絶対無理だ、難しいと思っているものもそれによって見方は変わってきますよ。