牡牛座・女性の運勢

よし、ここからは本気でいこう…。自分の深い部分でそんなふうに腹をくくることをうながされているときです。そもそも、ここまでの経緯ですでにスイッチが入っている牡牛座も多そうですが、今週は社会面で改めて誰かや何かの状況と価値観が衝突し、「物ごとの見方を変える必要がある」と感じるでしょう。どっちが正しいとかではなく、本気で変わるべきときが来ているということです。ただ行動自体は急がなくていいので、まずは何をすべきか、じっくり考えてみましょう。同時にここからは対人関係も活性化し、楽しいつき合いがいろいろ戻ってきそう。親しい相手と気兼ねなく話す時間では、おおいにリラックスできるでしょう。

牡牛座・男性の運勢

社会面で周囲や特定の人と考え方や価値観が対立しやすいとき。ただ最近すでに似た展開はあったかもしれませんし、これらはすべて「本気でこれまでの自分を変えていく決意」をうながしている展開なのでしょう。そのことを悟り、深い部分でスイッチが入りそうです。ただかなりストレスのかかる時期なので、いまはじっくり視野を広げましょう。変化に向けての行動も自分のペースで動き出せば大丈夫。いまは対人関係も好調で、親しい相手とのコミュニケーションも円満です。人とたくさんかかわって気持ちをやわらげましょう。