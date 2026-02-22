双子座・女性の運勢

社会運は華やかな展開を見せるとき。人との交流も盛んで楽しい情報も入ってきやすいです。気分も上がりやすいものの、ただその裏ではまあまあシリアスな状況も展開中。主に双子座自身のなかでのことですが、今後の自分自身の変化に向けいっそう“本気”度が上がるようなできごとがあるのでは（誰か重要な出会いなど）。「こういう部分は本格的に改善していきたいから、一段と本気で取り組んでいこう」と思うのかも。物ごとのカギは、自分がどう考え、どう扱っているかにかかっています。考え方、扱い方を変えると状況はあっけなく動きます。そこに気づいて。

双子座・男性の運勢

今後の変化に向け、双子座の決意がより強まってくる時期でしょう。特に今週はその必要性を感じる展開が内側であり、具体的にすべきことも見えてきそうです。それをうながす大事な出会いも起こりやすいかも。おそらく重要になるのは考え方や価値観の刷新で、行動そのものではありません。同時に、いまは社会運が華やかなとき。楽しく視野を広げてくれるできごとが起こりやすいでしょう。人との交流も多いときなので、リラックスとともに前向きな情報収集もここで行うのがおすすめです。