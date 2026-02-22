獅子座・女性の運勢

密かに重要な決意を固めていそうな現状です。ここしばらくパートナーを筆頭とする大事な相手とは社会面の展開に関して意見がぶつかりがちでしょう。相手の考えは獅子座の当たり前に疑問を投げかけるもので、今週はその決定版的衝突もありえます。同時にいまは「自分には新たな覚悟、目標が必要」という気持ちも高まるときで、この衝突がいっそうの刺激となり、獅子座に新たな試行錯誤をうながすのでしょう。おそらく獅子座は大きく変わっていきますが、まずは考える部分が大事。行動は焦らないで。また、いまはプライベートの充実期でもあります。疲れを癒し一度深くリラックスを。先に進みたいなら、余力がもっと必要です。

獅子座・男性の運勢

パートナーを中心とした大事な相手との意見の衝突から刺激を受け、特に社会面において考え方を変えていく必要性をいっそう強く感じる時期でしょう。最近この傾向が続いているのと同時に、獅子座は「自分には新たな目標や志が必要だ」とも感じており、このふたつが合わさって今後の獅子座は大きく軌道修正していくことになりそうです。ただ、それは強いストレスを伴うので、考えは深めつつ行動自体は焦らずに。幸いいまは家族関係や日常生活などは穏やかで安らぎの多い時期です。疲れは積極的に癒し、心身の緊張を取って今後のパワーを溜めましょう。