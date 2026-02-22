蟹座・女性の運勢

物ごとに対する前向きさ、積極性が戻ってくるとき。現在、蟹座は特に社会面において新たな責任や役割を担う時期が来ており、それに向けて決意を固めるタイミングでもあるでしょう。周囲には「そんな必要があるのか」と異を唱える人もいそうですが、そもそも蟹座の深い部分には強い成長意欲があります。「変えたいと思うものがあるのなら、自分で動いたほうが早い」。そういう考え方は正解です。で、ともすればシリアスになりすぎるこの局面を明るく受け止められる積極性があるのは幸運です。長い目で見て頑張るべきですが、いまを楽しむ感覚も重要です。頑張りたいからこそ、リラックスしていこう。

蟹座・男性の運勢

社会面での重要な挑戦の時期が来ています。現在の蟹座には長い時間をかけて培ってきた成長への意欲があり、まさにそれが試されているというタイミングなのかも。大きな転機でもあるのでストレスもかかりますし、周囲には「そこまでするべきか？」と問う声もあるでしょう。が、いまは自分の本心に従って正解でしょう。同時に、いまは蟹座本来の前向きさや物ごとへの明るい意欲も高まるときなので、そこを生かしポジティブに考えて。ここから頑張るべきことは長期的スパンで取り組む内容です。深刻になればいいというものでもありません。