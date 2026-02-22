乙女座・女性の運勢

主に社会面を中心とした変化の時期を体験中の乙女座。そのなかで自分の新しい可能性を実感しているときですが、今週はそのワクワク感と自分の既存の考え方が衝突しストレスを感じるかもしれません。かつての自分からすれば思いがけないジャンルや内容に惹かれ、同時にそれに戸惑いを覚えるのかな。そう感じてしまった以上、もうとどめることはできないでしょう。が、少しペースを落としてじっくり向き合うことは可能です。成長は時間をかけて目指すもの。急がなくても大丈夫ですよ。また、いまはパートナーなど大事な相手を含めた対人関係も好調に。親しい人とじっくり話して、リラックスし心の柔軟性を上げましょう。

乙女座・男性の運勢

社会面で自分の新たな可能性を感じられるとき。ただ、それは自分のこれまでの価値観や考え方とは大きく方向性が違い、自分で惹かれつつもその事実にストレスを感じるかも。現在乙女座を取り巻く仕事環境は大きく変化しつつあり、そのなかで乙女座自身の心構え、目指すものも変わってきているのでしょう。動き自体は止められませんが、そのペースは自分で選べます。自分の心に忠実に、じっくり向き合っていきましょう。さいわい、いまはパートナーや友人など、親しい相手との関係も深まるときです。話すことで気持ちをやわらげて。