天秤座・女性の運勢

現状の自分の限界を感じ取るときかもしれません。最近やりたいことが具体的に見えてきて、積極的に行動をし始めていた天秤座ですが、いま強く惹かれる内容に対しては何か「心の内で引っかかること、それでいいのか…と感じること」があるのでは。以前の天秤座は「それをやることを、自分に対し許さなかった」のかもしれません。が、その思いも確実に変わり始めているのでしょう。とはいえストレスはかかるので、ここはその事実も認めつつじっくりいきましょう。同時にいまは社会運も活発に。一時慣れた仕事に集中して、心身のバランスを整えるのも大切です。いまは働くことも楽しめそうですよ。

天秤座・男性の運勢

最近、非常に意欲的になり、今後目指したい方向が見え、興味の幅も広がりつつある天秤座。が、今週は自分のなかに自分の意欲を押しとどめる考え、価値観があることに気がつくタイミングかもしれません。以前の自分なら思ってもみないような方向性、広がりをいまの自分は見せているのかも。前進の意欲は本物でしょうが、感じているストレスも強いはず。もし当てはまるなら、方向性は変えず、そのぶん少しペースを落として自分を見直してください。またいまは社会運が好調で、そのなかで楽しむ経験も多いときです。しばしそこでリラックスして自分への客観性を取り戻しましょう。