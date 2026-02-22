乃木坂46川崎桜、“猫さくたん”動画にファン歓喜「マジで破壊力えぐい」「反則的なかわいさ！」
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に発売する1st写真集『エチュード』の公式Xが22日、更新され、川崎が猫の日（2月22日）にちなんだ猫耳姿で登場した。
【動画あり】「反則的なかわいさ！」“猫さくたん”になった川崎桜
Xでは「本日は猫の日でもあります 猫さくたんとカウントダウン、お願いします」として、猫耳をつけた川崎が「発売まであと51日！今日は猫の日だにゃー！にゃんにゃんにゃー」とカウントダウンする動画が公開された。
この投稿にファンからは「猫さくたん!!!可愛すぎるんですけどー！ふわふわ真っ白で発光してる」「えぐいこれ全人類見て」「さくにゃん強すぎる！」「マジで破壊力えぐい」「少し恥ずかしがっているところもまたかわいいです」「猫の日×猫さくたんは反則的なかわいさです！」などの反響が寄せられた。
フランスのニースとパリの2都市で撮影された本写真集。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
