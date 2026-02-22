蠍座・女性の運勢

家族関係や家での生活面についてのことで、パートナーと衝突するかもしれません。最近蠍座は日常生活を新たに作り替えることが今後の自分たちには重要だと理解しており、そのために行動を起こしてきたはず。実際それは成果を出し、いろいろな学びにつながっているようですが、その部分を相手はあまり理解していないのかな。蠍座の大事な判断に対し、異を唱えてくるのかもしれません。ただ衝突することで相手も重要なことに気づきそうなので、無理してそれを避けなくてもいいでしょう。今後、蠍座の気持ちはさらに切り替わり、より自分がやりたいことに関心が向かいそう。「まず自分はどうしたいと思っているか」は、何よりも大事にしてください。

蠍座・男性の運勢

パートナーと意見の衝突が起こりやすいとき。蠍座は日常生活の見直しや家族関係の改善が今後のために不可欠だと考え、そのために行動してきているでしょう。が、相手はその認識がまだたりず、それが衝突の背景にあるのでは。ただ実際に意見がぶつかるとそれによって気づき始める部分もあるので、相手に合わせたり言葉を濁したりはしないほうがいいのでは。今後、蠍座の意識はより自分自身に向かい、「本当に自分の求めるもの」を追い始めるでしょう。その展開でOKです。やるべきことは多いと思いますが、義務や責任、誰かのためばかりを考えないでください。いま起こるひらめきを大切に。