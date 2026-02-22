射手座・女性の運勢

身近な人と考え方の差から衝突する可能性がありそうです。現在、さまざまな刺激を得て自分を積極的に新しくしていこうとしている射手座ですが、そんななかで「まだやや受けつけない、受け入れる準備ができていないもの」に直面してしまうのかも。この経験を通じて「自分にはまだこんなこだわりがあるのだな」と気づく。ここが重要なので、きっかけとなるできごとや人は気にしすぎないように。もしストレスを感じるなら少し前進のペースを落としましょう。無理すると体に変調をきたしそうです。いまはプライベートの充実期でもあるため、家族との団らんやゆっくりする時間を増やしてリラックスにつとめるのもいいですね。

射手座・男性の運勢

人との衝突などを通じて、自分のなかに長くあるこだわりのようなものに気づくタイミングでしょう。それは主に社会面などで起きやすいですが、最近新しい刺激をたくさん受け取り、変化に対応できる自分になろうとしている射手座からすると意外で、思いのほかストレスフルかもしれません。もし当てはまることがあったのなら、いったん変化のスピードを落とし、自分の考えを振り返る（受け入れるかどうか吟味する）時間をあげてください。そこを急ぐと調子を崩しやすいです。いまは家族との時間やのんびりしたプライベートが充実するタイミングでもあるので、リラックスできる時間を多めにとるのもいいですね。