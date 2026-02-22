山羊座・女性の運勢

現状の自分の壁に気づきそうなタイミングです。現在、社会面を中心に、新しい興味を広げ、挑戦していく意欲が強い山羊座でしょう。いろいろなことを吸収しているところですが、ふいに「えっ、それはちょっとノー！」と感じる何かに会うのかも。やり方、考え方などかもしれませんが、既存の自分のものと衝突する部分がある何かなのでしょう。ただ、その気持ちも遠からず変わっていきそうではあります。現状では自分を焦らせず、自分のなかにそういうこだわりがあることをゆっくり受け入れてください。同時にいまは対人関係が楽しく華やかなとき。パートナーや親友などを中心に、人と話すことから得られるリラックスやヒントも多そうです。

山羊座・男性の運勢

自分のなかにある強いこだわりのようなものに気づくときでしょう。主にそれは社会面で現れやすいようで、新しい状況や考え方を受け入れ、自分を変えていこうとする山羊座の中で思わぬ障壁として現れるのかも。もし「こうすべきだと思うけど、抵抗感を覚える」なら、少し変化のペースを落とし、自分のなかにある感覚をそのままに受け止めてみて。そんなに急がなくても大丈夫です。いまは人との関係が良好で、会話やなごやかな雰囲気に癒されることも多いはず。パートナーや親しい友人などに、感じていることを話してみましょう。