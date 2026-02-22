水瓶座・女性の運勢

家族とのトラブルに要注意の時期です。ここ最近の流れを経て、水瓶座は自分の求めていることがかなりわかってきているはず。それを実際に行動に移し、成果も得ているでしょう。それは自分にとってとてもポジティブなことですが、必ずしも家族や家の状況は同じように思っていないのかも。ただ、相手や周囲には自分の大事なことがそこまできちんと伝わっていない可能性もあります。今後さらに変化していきたいのなら、環境の変化や理解を求める態度は不可欠かもしれませんね。同時に仕事も忙しくなってきます。慣れた内容のなかで自由に楽しく動け、少しリラックスできそうです。

水瓶座・男性の運勢

ここ最近自分が求め大事に思っていることが、家族や身近な状況からは同じように受け取られず、その考え方の差にイラっとさせられやすいときです。ただ水瓶座自身からすれば自明の事実の内容も、周囲にはまだきちんと伝わっていないのかもしれません。もし本格的に今後何かを追求していきたいのなら、もっとわかってもらうための工夫が必要。そんなヒントを受け取ったと考えてください。ここからは仕事運も上がり、そこでの展開はなごやかで楽しめそう。慣れた仕事のなかで実力を発揮してください。