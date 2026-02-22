魚座・女性の運勢

周囲の人の意見や状況に対し、「何かひっかかるな…」と思いやすいとき。魚座は確実に自分自身をより深く理解し始めており、その結果、過去には気づかなかった自分の本音に気づきつつあるでしょう。特に今週あたりはイラっとさせられやすいですが、思いはその対象に向けず、「つまり、自分はもっとどうしたいのだろうか」と考えるきっかけとして使えるとベストなようです。いまは素直な自分でいやすい、冴えた好調な時期でもあるので、楽しい経験をたくさんしエネルギーを蓄えてください。興味のあることに対しては積極的にアンテナを張って。

魚座・男性の運勢

現在進行形で、より深い自分の姿に気づきつつある魚座です。今週は周囲の人や身近な状況と考え方や価値観がぶつかりやすく、不意にイラっとさせられるかもしれません。が、それも含め、本当の自分に深く気づけるきっかけだととらえるのが正しいかも。いまは自分のよい面を素直に出せるときでもあります。好きなもの、興味のあるものに触れ、よいエネルギーをたくさんためてください。今後大きな変化や成長を果たすためにも、楽しい経験はたっぷり必要なのです。