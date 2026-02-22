“ヒョプ様”が色気路線に？ ファッション誌に登場したチェ・ジョンヒョプ「いまは再び“冬”にいる」

日本でも“ヒョプ様”の愛称で高い人気を誇る俳優チェ・ジョンヒョプが、ファッション誌の撮影で一味違う魅力を披露した。

ファッション誌『ELLE Korea』は最近、3月号に登場するチェ・ジョンヒョプの写真とインタビューを公開した。

今回の撮影は、気だるい休暇を迎えたかのような感性的なムードで行われた。

過去にモデルとして活動していた経歴を持つチェ・ジョンヒョプは、自然体でありながらもプロフェッショナルなポージングを見せ、撮影はスムーズに進んだという。

撮影後のインタビューでチェ・ジョンヒョプは、新ドラマ『君がきらめく季節に』について語った。

自身が演じた、毎日を夏休みのように楽しむ男性・チャンについて、「率直な人物だ。他人にはいえない秘密や傷を抱えていながらも、それを隠さず正直に話したいと思い、どうにか耐えながら生きている姿がよく描かれている」と説明した。

役を演じる中で、人物の痛みや経験に共感する部分があったかという質問には、「あった。『あなたの人生は今、どの季節を通り過ぎていますか』というログラインを、自分自身への問いかけのように受け止めたせいか、留学時代のことが多く思い浮かんだ」と明かし、キャラクターへの愛着を示した。

共演の女優イ・ソンギョンとの息の合った演技については、「とても実力のある方で、現場ではエネルギーにあふれ、雰囲気を明るくしてくれる。多くの刺激を受けながら、学びつつ撮影している」と話した。

季節の移ろいや時間の経過も重要な背景となる本作にちなみ、これまでの人生で最も意味深かった瞬間を尋ねられると、「初めて『やりたいこと』を見つけたときだ」とし、「意図して探したわけではないが、南アフリカ共和国で運よくモデルの仕事をすることになった。それが初めて“やりたい”と感じたことだった。そのときから、世界に色がついたように感じた」と振り返った。

チェ・ジョンヒョプは、ドラマのログライン「あなたはいま、どの季節にいますか」と問われると、「いまは再び“冬”にいる。より良い季節のために浮かれることなく準備しているからこそ、冬が戻ってきたように感じる。これからが楽しみ。どんな道を歩むにしても、デビュー当時の気持ちを忘れずに進んでいきたい」と率直な思いを明かした。

チェ・ジョンヒョプの写真やインタビューは、『ELLE Korea』3月号および公式ウェブサイトで見ることができる。

また、主演を務めるドラマ『君がきらめく季節に』は、2月20日からディズニープラスで配信がスタートした。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。