「十二所」はなんて読む？「所」の読み方が間違えやすい神奈川県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「十二所」はなんて読む？

「十二所」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「じゅうにしょ」ではありません。 いったい、「十二所」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「じゅうにそ」でした。 十二所は、神奈川県鎌倉市に位置しています。 鎌倉市には、結婚指輪・婚約指輪が手作りできる体験型の工房「鎌倉彫金工房」があります。 “シンプルで永く愛せるデザイン”をコンセプトとして、木のぬくもりを感じられるゆったりとした空間で指輪作りを体験できることが魅力のスポットですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

