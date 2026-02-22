◆米女子プロゴルフツアー ホンダＬＰＧＡ 最終日（２２日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は２位に終わった。首位と３打差の３位で出て２イーグル、２バーディー、ホギ―なしの６６で通算２３アンダーと伸ばしたが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で敗れた。

最終組の１組前で出た岩井千は、出だし１番でグリーン手前から２メートルに寄せ、２番は３メートルを沈めて２連続バーディー発進。７番パー５でグリーン手前から第３打のアプローチを直接カップインさせてイーグルを奪い、単独トップのティティクルと２打差の２位で折り返した。

後半の１０番パー５でこの日２つ目のイーグルを奪い、通算２３アンダーでトップに並んだ。その後はスコアを伸ばせず、１打リードを許して迎えた１８番はパー。ティティクルと１打差の２３アンダー２位でホールアウトし、惜しくも敗れた。

今季自身初戦となった岩井千は初日に２６位で発進し、２日目は６２のビッグスコアで３位に浮上。３日目は６８で３位をキープし、最終日は再びビッグスコアで湧かせたが、逆転Ｖには届かなかった。米ツアーに本格参戦１年目の昨年５月に初優勝を飾ったリビエラマヤ・オープン以来、９か月ぶりのツアー２勝目を逃した。ホールアウト後に悔し涙を流した。

◆岩井 千怜（いわい・ちさと）２００２年７月５日、埼玉・比企郡出身。２３歳。埼玉栄高卒業後、武蔵丘短大在学中の２１年６月、プロテストに一発合格。２２年にツアー史上３人目の初優勝から２週連続Ｖ。２５年３月の国内開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで通算８勝目。昨季から双子の姉・明愛とともに米ツアー本格参戦。同５月のリビエラマヤ・オープンで初優勝。１６２センチ。家族は両親と姉、弟。