◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

ソフトバンクの前田悠伍投手が侍ジャパン戦（サンマリン宮崎）に先発し、２回途中に７安打６失点で降板した。２２年ドラフト１位左腕は侍斬りで開幕先発ローテ入りをアピールしたかったが、厳しい結果となった。「気持ち的には割切っていけたとは思うんですけど、ただ実力がなかった。悔しいしかないですけど、次の試合では圧倒できるようにしていきたいです」と語った。

小久保裕紀監督は「インサイドはなかなか（使えない）というころなので、この（侍相手の）２試合は評価には入れていません。出力が少し低いのは気になりましたけどね。他の投手もそうですけど、なかなかインサイドにはいけないので」と、日本代表に配慮した配球で打ち込まれたことをかばった。左腕は「もちろんもっと内を使えれば、また配球も変わってきたかもしれないですけど、それは結果なので。内を使わなくても抑えられる投手になっていきたいなと思います」と言い訳にしなかった。