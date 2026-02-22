◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA最終日（2026年2月22日 タイ サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

今季第2戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）が2イーグル、2バーディー、ボギーなしの66で回り、通算23アンダーで2位に入った。

地元タイの世界ランク1位ジーノ・ティティクルと最後まで競り合ったが、1打及ばず昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー通算2勝目はならなかった。

最終組の1組前でティーオフ。1番パー5でグリーン手前からの3打目を1・5メートルに寄せてバーディー発進。2番は2メートルにつけて連続バーディーで滑り出した。

3番、6番でグリーンを外してピンチを迎えながらアプローチをピン側に寄せて切り抜けると、7番パー5でグリーン手前からウエッジで放り込みチップインイーグルで首位のジーノを捉えた。

2打ビハインドで迎えた10番パー5では残り219ヤードから3Wでピン奥に2オン。2メートルの下りのパットを入れて2つ目のイーグルを奪い再びトップに並んだ。

しかし、その後ジーノが1つ伸ばし、1打ビハインドで迎えた最終18番パー5でバーディーパットがわずかに届かなかった。