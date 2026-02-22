スポニチ

　◇米女子ゴルフツアー　ホンダLPGA最終日（2026年2月22日　タイ　サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

　今季第2戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）が2イーグル、2バーディー、ボギーなしの66で回り、通算23アンダーで2位に入った。

　地元タイの世界ランク1位ジーノ・ティティクルと最後まで競り合ったが、1打及ばず昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー通算2勝目はならなかった。

　最終組の1組前でティーオフ。1番パー5でグリーン手前からの3打目を1・5メートルに寄せてバーディー発進。2番は2メートルにつけて連続バーディーで滑り出した。

　3番、6番でグリーンを外してピンチを迎えながらアプローチをピン側に寄せて切り抜けると、7番パー5でグリーン手前からウエッジで放り込みチップインイーグルで首位のジーノを捉えた。

　2打ビハインドで迎えた10番パー5では残り219ヤードから3Wでピン奥に2オン。2メートルの下りのパットを入れて2つ目のイーグルを奪い再びトップに並んだ。

　しかし、その後ジーノが1つ伸ばし、1打ビハインドで迎えた最終18番パー5でバーディーパットがわずかに届かなかった。