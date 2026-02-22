MLB・ブルージェイズの岡本和真選手が現地21日、フィリーズとのオープン戦に6番・サードで先発出場。初のオープン戦は4回を終え交代し、2打数無安打の結果となりました。

2回の第1打席はショートゴロ、4回の第2打席はサードゴロに倒れた岡本選手。それでも守りでは2度の守備機会をこなすなど、初実戦でチームの一員としてアピールしました。

今日の試合を「ちょっと力んだし緊張した」と振り返った岡本選手。守備にも「ポジショニングも確認しながらやっていたし、4イニングだったが1試合分くらい神経を使った」と初実戦の舞台に気を張っていたと明かしました。

メジャーに来た実感については「まだそういうのは感じてはいない」としつつも、「このユニホームを着てこれから試合をしていくというスタートの今日だったので、すごくいい日になった」と満足感を語ります。

デビュー戦を終えての収獲は「まずは元気に試合に出られたこと」。初安打は生まれませんでしたが、「ここが全てではないので、ここからのスタートなので頑張っていきたい」と決意を語りました。